"Luis Enrique me ha dicho hoy que le gustaría cerrar el ciclo hasta Catar. Independientemente del resultado en la Eurocopa, tenemos el deber moral por lo que ha pasado con Luis Enrique y porque creemos que es un excepcional entrenador, para que pueda continuar lo que empezó y que tenga un tiempo. Luis me ha dicho que no quiere estar aquí si tiene un mal resultado", sigue Rubiales.