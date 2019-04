Luis Enrique: "Ojalá pudiese hacer rotaciones, pero ahora mismo no puedo"

HABLÓ CON SUSANA GUASCH ANTES DEL ENCUENTRO

"Tenemos muchas cosas que mejorar". Así de contundente se mostró Luis Enrique con Susana Guasch antes del partido contra el BATE. El técnico culé no quiso desvelar si repetirá el once que puso contra el Rayo en Liga, pero sí reconoció que no puede hacer rotaciones.