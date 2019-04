Luis Enrique: "¿Nuestro Pau Gasol? No vi el partido"

LAMENTÓ LA LESIÓN DE RAFINHA

Luis Enrique ofreció una rueda de prensa que dejó muchos titulares interesantes. Asegura que tira de canteranos porque no tiene "más narices" y que no puede decir quién es el Pau Gasol de su equipo porque no vio el partido. "Sé que Pau Gasol estuvo excepcional, como siempre, pero no vi el partido, lo siento", respondió Luis Enrique.