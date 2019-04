Luis Enrique: "Necesitamos ganar los cuatro partidos que quedan"

QUIERE UN PLENO DE TRIUNFOS

Luis Enrique tiene claro que ya no valen medias tintas para el Barcelona. Después de dilapidar toda su ventaja con respecto al Atlético y al Real Madrid en la lucha por la Liga, el asturiano ha vuelto a sacar ese carácter que le caracteriza para responder a los cambios en su equipo. "Si no roto a algunos no les gusta, y si lo hago tampoco. Por suerte sé que a casi todos os gusto mucho", dijo.