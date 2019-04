Luis Enrique: "Messi está en perfectas condiciones"

EL ARGENTINO, A TOPE

Luis Enrique volvió a dejar una rueda de prensa de esas en las que lo que dice, y lo que no dice, no pasa desapercibido. El técnico del Barcelona 'perdió la voz' cuando se le preguntó por si el Barça era el mejor equipo para Neymar, pero la 'recuperó' milagrosamente en el resto de la comparecencia. "Lo único que me importa de la final de Copa del Rey es que estamos nosotros", dijo el asturiano.