Luis Enrique: "Me centro en las cosas que pertenecen al ámbito futbolístico"

AL SER PREGUNTADO POR UNA CAMPAÑA CONTRA EL BARÇA

El entrenador del FC Barcelona no quiso entrar a valorar una supuesta persecución al club por parte de los estamentos oficiales y aseguró que solo fija su atención en lo que puede cambiar y controlar. "Me centro en las cosas que pertenecen al ámbito futbolístico y que puedo controlar y cambiar la dinámica de las mismas. Lo demás forma parte del circo y yo puedo decidir si participar o no, y decido no hacerlo", explicó Luis Enrique.