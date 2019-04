Luis Enrique da su primera entrevista a una estudiante de periodismo con síndrome de down

EL LADO MÁS AMABLE DEL TÉCNICO

El míster del Barcelona, Luis Enrique, ha dado su primera entrevista como entrenador culé a una estudiante de periodismo con síndrome de down. En la entrevista, el asturiano tiene un bonito gesto declarando que "no hace entrevistas, pero si es con una periodista tan guapa, entonces si". También apunta que "desde pequeño tenía claro que quería ser jugador, pero no tanto entrenador". Y por último, destaca que "como entrenador siempre tienes presión, pero con tal de no mirar la tele, ni leer los periódicos, es suficiente".