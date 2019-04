Luis Enrique 'atiza' a Robert Fernández: "No publico cosas de dentro"

POLÉMICA POR LA FILTRACIÓN DE LA LLEGADA DE DENIS SUÁREZ

Las palabras del director técnico culé, Robert Fernández, en las que decía que Dennis Suárez sería la primera incorporación del Barça para la temporada que viene han sentado fatal a Luis Enrique. El técnico azulgrana le ha respondido duramente: "No comento nada del futuro". "Yo trabajo de puertas para dentro, no me gusta hacer publico esas cosas", finalizó.