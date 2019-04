Lucas Vázquez: "Para mí es penalti claro, Otamendi me arrolla"

CONFÍA EN QUE EL MADRID VA PASAR A LA FINAL

Lucas Vázquez se convirtió en la principal novedad en el once de Zidane tras no alinear a un lesionado Cristiano. El extremo gallego fue protagonista en una acción polémica en la que pudo haber penalti de Otamenti: "Es penalti claro, me arolla". Además, señaló que el cuadro blanco hizo un "partido completo", aunque lamentó las dos ocasiones claras del final.