DEFIENDE A SU COMPAÑERO

Lucas Vázquez: "Imagino que Cheryshev no ha pensado en todo esto"

El jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez, no ha querido culpar a su compañero por no recordar que estaba sancionado, pero “durante la temporada lo sabes porque se te notifica”. El club blanco podría quedar eliminado de la Copa del Rey por la alineación indebida del ruso en el once inicial de Rafa Benítez.