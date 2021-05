Convocatoria de España para la Eurocopa 2021: La lista de Luis Enrique hoy, en directo

Luis Enrique justifica la ausencia del capitán Sergio Ramos en la convocatoria de España para la Eurocopa: "He decidido que no esté. Es evidente que es porque no ha podido competir desde enero. No ha sido fácil y ayer se lo comuniqué por la noche. Es difícil y duro, me sabe mal porque siempre ha estado al máximo nivel, pero veo claramente que es una decisión complicada pero busco el beneficio del grupo".