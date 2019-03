Las reacciones al sorteo de semifinales de la Champions

MANCHESTER CITY-REAL MADRID Y ATLÉTICO-BAYERN

Dentro del Real Madrid no se fían del emparejamiento ante el Manchester City, pero exjugadores como Guti lo ven asequible: "Creo que defensivamente no son tan fuertes". Txiki Begiristaín, directo deportivo del Manchester City, en cambio no lo ve nada fácil: "Tremendo, es un gigante". Molina, exjugador del Atlético confía en pasar ante el Bayern ya que el equipo "está jugando muy bien".