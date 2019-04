La Séptima y la Octava, espejos en los que mirarse para el Real Madrid de Zidane

MORIENTES Y SANCHÍS RECUERDAN AQUELLA ÉPOCA

“Es la realidad, no me digas por qué, pero todo cambiaba cuando llegaba la Champions”. Manolo Sanchís y Fernando Morientes recuerdan los triunfos de la Séptima y la Octava, ambas en temporadas con un papel muy irregular en la Liga, al igual que pasa este año. Aseguran que si se hizo dos veces, por qué no se iba a soñar con una tercera.