La selección repite en el mismo hotel en el que se hospedó cuando hubo alerta terrorista

NO CREE EN SUPERSTICIONES

Tras los atentados de París, en noviembre del pasado año, la Selección española iba a disputar un amistoso en Bélgica ante la Selección del país, pero el partido tuvo que suspenderse debido a que la alerta terrorista subió de nivel dos al tres (posibilidad real de que el atentado pueda producirse). Pero la Selección española no cree en supersticiones y se hospedará en el mismo hotel de aquella vez. Lopetegui, entrenador nacional, no tiene pensamientos negativos en ese aspecto y no cree que nada le chafe su debut.