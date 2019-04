La reacción de Cristiano Ronaldo a la pregunta de si Benítez le enseñaba a lanzar las faltas

EL CRACK LUSO ROMPE A CARCAJADAS

"Algunas cosas se pueden aprender siempre; otras no. He visto cosas en Benítez diferentes de los demás... Hay cosas que nadie te puede enseñar. No sólo me decía sobre las faltas, sino de cómo patear el balón o cómo driblar", asegura Cristiano Ronaldo tras romper a carcajadas. Sobre Zidane: "Es listo. No habla mucho", asegura el luso en una entrevista exclusiva en Jugones laSexta.