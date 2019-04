La mujer de James defiende al jugador del Madrid tras las últimas críticas

"NO DEBE PERDER LA FE, SEGUIR ENTRENANDO Y APRENDIENDO"

Daniela Ospina, la mujer de James Rodríguez, cree que el jugador del Madrid no puede perder la fe y seguir entrenando con normalidad. Ospina le ha defendido tras las críticas que ha sufrido el jugador en los últimos meses: "Hay muchas cosas que se dicen y que no son verdad, no nos afectan; él debe seguir entrenando y aprendiendo".