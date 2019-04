La lluvia y Peter Lim, protagonistas en el entrenamiento del Valencia

EL PARTIDO DEL AÑO PARA EL VALENCIA

Lo tienen claro en el Valencia: no contemplan el fracaso en esta eliminatoria. En la sesión de entrenamiento del conjunto valencianista en el Luis II, Nuno no ha dejado ni una sola pista sobre el once que pondrá contra el Mónaco. La lluvia y Peter Lim han sido las presencias más destacadas en Mónaco y todo está preparado para la gran ‘final’ del Valencia.