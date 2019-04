La afición del Sevilla y del Liverpool calientan la final de los himnos

LOS INGLESES DOBLAN A LOS ANDALUCES

Llegó el día de la final de la Europa League. El Sevilla busca su quinta Europa League ante el Liverpool de Klopp y el ambiente en Basilea antes del partido no puede ser mejor. Los ingleses doblan en números a los andaluces, pero el himno del centenario de 'El Arrebato' suena por toda la ciudad. De himnos también sabe algo el Liverpool con su mítico 'You'll never walk alone'.