La afición del Barcelona, descontenta con el sorteo de Champions: "El Atlético es desagradable"

TAMBIÉN LAMENTAN LA "SUERTE" DEL REAL MADRID

A la afición del Barcelona no le ha gustado nada que el Atlético sea su rival para los cuartos de final de la Champions. Los aficionados culés han lamentado la "suerte" del Real Madrid en el sorteo y, después, no han parado de resoplar tras conocer que se enfrentarán al equipo de Simeone. No olvidan que el Atlético ya apeó al Barcelona de la Champions hace dos años.