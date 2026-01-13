Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Klopp se pronuncia sobre el Real Madrid: "No tiene nada que ver conmigo"

El técnico alemán lamenta el despido de Xabi Alonso: "Creo que es un gran entrenador".

El entrenador alem&aacute;n Jurgen Klopp

El entrenador alemán Jurgen KloppEFE

El alemán Jurgen Klopp ha desmentido los rumores sobre su regreso como entrenador para sustituir al español Xabi Alonso en el Real Madrid tras el anuncio de su salida este lunes porque "no tiene nada que ver" con él: asegura que no le ha afectado "en absoluto".

"Por supuesto, esto no tiene nada que ver conmigo y no me ha afectado en absoluto", declaró el alemán en una entrevista a la cadena austriaca 'Servus TV' respecto a la posibilidad de entrenar al Real Madrid.

No le han llamado del Real Madrid

Klopp afirmó que le ha "sorprendido mucho" la salida del tolosarra del conjunto madridista, al mismo tiempo que confesó haber recibido muchos mensajes "pero no del Real Madrid". "Lo siento mucho por él (Xabi Alonso) porque creo que es un gran entrenador y, por supuesto, seguirá adelante", comentó.

"Las expectativas en el Real Madrid son, naturalmente, enormes"

Jurgen Klopp

"La situación demuestra que cada vez hay menos tiempo para desarrollarse en el fútbol profesional", señala Klopp, que opinó que "las expectativas en el Real Madrid son, naturalmente, enormes". "Pero ese era su club, y creo que el Real Madrid es el destino definitivo para la mayoría de los entrenadores. Una vez que estás allí, quieres quedarte", reconoció.

El de Stuttgart se apartó de los banquillos en 2024 tras dejar el Liverpool y, desde principios de 2025, es director global de fútbol de Red Bull. Por ello, no cree que Alonso vaya a fichar rápidamente por el cuadro inglés.

"No creo que Xabi Alonso vaya a dejar hoy Madrid y mañana esté listo para empezar en otro sitio", afirmó Klopp de un Alonso que jugó en el Liverpool entre 2004 y 2009, donde ganó la Liga de Campeones en 2005.

