Klopp: "No soy 'The Special One', soy 'The Normal One'"

EL ALEMÁN, PRESENTADO COMO ENTRENADOR DEL LIVERPOOL

Jürgen Klopp ha sido presentado como nuevo entrenador del Liverpool, feliz sobre el césped de Anfield y con la camiseta 'red'. Ha llegado diciendo que no es 'The Special One' como Mourinho, él es 'The Normal One', un tipo corriente. Va a dar mucho juego en un club tan mítico.