Kiko Casilla: "J*** encajar gol, pero lo importante son los tres puntos"

HA DEBUTADO CON EL REAL MADRID, JUNTO CON BORJA MAYORAL

Kiko Casilla ha declarado en rueda de prensa tras su debut en partido oficial con el Real Madrid. El portero lo tiene claro: "A un portero que no le j*** encajar gol es mentira. Me ha tocado el gol, pero me quedo con el debut, la victoria y los tres puntos". También ha debutado Borja Mayoral, que estaba muy feliz tras el partido: "Mucha satisfacción tras muchos años de sacrificio".