Keylor Navas: "Lloré cuando supe que me quedaba"

CONFIESA SU SUFRIMIENTO

Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, declaró este lunes, al recordar que el 31 de agosto estuvo a punto de marcharse al Manchester United, que no llegó a estar subido a un avión con destino al Reino Unido, pero que sí lo vio "cerquita". "Después mi representante me dijo que no había dado tiempo y pregunté: '¿Me puedo ir?'. Me fui para mi casa. Fue un día complicado y difícil, y ahí fue cuando lloré. Siempre trato de ser fuerte, poner el pecho y seguir hacia adelante", agregó.