SOSPECHA DEL ENTORNO DE QUIQUE PINA

José Guerrero, la persona que denunció un supuesto amaño en el Granada-Las Palmas, fue agredido: "Me dijeron que me iban a matar si el Granada bajaba a Segunda". Guerrero cuenta las agresiones que sufrió: "Me pincharon en el glúteo y en el brazo y perdí el conocimiento".