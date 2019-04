Jorge y María José, colchonero y madridista, se casaron el día de la final de la Champions

UNA BODA MUY FUTBOLERA

Cuando organizaron su boda no tuvieron en cuenta la fecha. Y es que Jorge y María José, él colchonero y ella madridista, eligieron para casarse el 28 de mayo, el día que se jugaba la fina de la Champions. Como no podía se r de otra forma una vez casados, los novios y los invitados se fueron a la Feria de Córdoba para disfrutar del partido. "A mí me da igual que sea mi boda, yo tenía que ver la final", explica María José. "Esta es la celebración perfecta", indica Jorge. Al final ella sonrió, pero el día no lo olvidará nadie.