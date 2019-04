Jordi Alba estará ante el Athletic Club y Neymar sigue de baja

REGRESAN AL TRABAJO

Luis Enrique ha dado a conocer la lista de convocados para el partido ante el Athletic Club de este domingo. La gran novedad es la vuelta de Jordi Alba, que ya ha recibido el alta y estará a disposición del entrenador. El que no ha llegado a tiempo es Neymar. El brasileño ha entrenado con el resto del equipo y ya ha superado el proceso de paperas, pero todavía no ha recibido el alta y no viajará a Bilbao.