Joao Cancelo pasa revisión médica y este martes firmará por el Barcelona

Mientras el Real Madrid hacía oficial el despido de Xabi Alonso, el Barcelona comunicaba el regreso de Joao Canelo. El lateral portugués ha pasado este lunes reconocimiento médico y mañana martes firmará con el club azulgrana.

"Joao Cancelo ha llegado este lunes al mediodía a Barcelona. El lateral portugués, actual jugador del Al Hilal Saudi FC, ha superado esta tarde las correspondientes pruebas médicas y físicas en el Hospital de Barcelona, ​​a falta de la firma de este martes que le convertirá en nuevo jugador azulgrana", informa el club culé.

El Barcelona ha confirmado que Joao Cancelo será presentado este martes a las 13:00 horas y posteriormente atenderá a los medios de comunicación sobre las 13:30 horas,

A su llegada ha dicho estar "muy contento" por regresar al conjunto azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-24, y al que regresa ahora para cubrir la baja de larga duración del central Andreas Christensen.

El lateral portugués firmó seis temporadas con el Manchester City en 2019, pero salió como cedido en 2023 al Bayern de Múnich, club en el que jugó durante cinco meses. Posteriormente regresó al equipo mancuniano, donde no tuvo protagonismo. Entre septiembre de 2023 y junio 2024 jugó con el Barça de Xavi Hernández como cedido y en agosto de 2024 fue traspasado al Al-Hilal saudí.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.