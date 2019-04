Joan Gaspart: "Quiero oír a Florentino decir que no se juega en el Bernabéu porque juega el Barcelona"

"SI SOY YO EL PROBLEMA, NO VOY"

El ex presidente del Barcelona, Joan Gaspart, ha pedido a Florentino Pérez que diga si existe alguna razón para que la final de Copa del Rey no se juegue en el Bernabéu. Además, Gaspart ha asegurado que "no se puede hacer ese feo a las aficiones, eso no lo puede hacer un equipo señor". Por último, espera que una vez más que el "esta vez el Real Madrid no busque excusas"