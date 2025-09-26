Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Joan García, entre cuatro y seis semanas de baja

El portero sufre una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda y pasará por el quirófano.

Joan Garc&iacute;a, en un partido con el Barcelona

Joan García, en un partido con el BarcelonaGetty Images

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Joan García, portero del FC Barcelona, estará entre cuatro y seis semanas de baja tras sufrir "una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda", según ha informado este viernes el club azulgrana. El guardameta pasará por el quirófano este sábado y se le realizará una artroscopia.

"El jugador Joan García sufre una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, en función de su evolución", informa el Barcelona en sus redes sociales.

El portero catalán se lesionó en la última jugada del partido de LaLiga de este jueves ante el Oviedo y mañana se someterá a una artroscopia que correrá a cargo del doctor Joan Carles Monllau. Con el alemán Marc-André ter Stegen aún recuperándose de la lesión en la espalda de la que fue reintervenido en julio pasado, el polaco Wojciech Szczesny será quien defienda la portería del Barça en los próximos partidos.

Raphinha, k.o. tres semanas

No se acaban ahí las malas noticias para Hansi Flick ya que Raphinha también estará tres semanas de baja por "una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho.

"El jugador Raphinha tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas tres semanas", informaba el Barcelona este mismo viernes.

La buena noticia para el equipo de Hansi Flick es que el delantero Lamine Yamal y el defensa Alejandro Balde se han entrenado hoy con el grupo y este sábado podrían recibir el alta médica para entrar en el convocatoria del encuentro liguero del próximo domingo ante la Real Sociedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El asesino de Aitor Zabaleta, entre los invitados a la boda de 'El Ratilla' en Fuenlabrada

Ricardo Guerra, condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta en 1998

Publicidad

Deportes

Joan García, en un partido con el Barcelona

Joan García, entre cuatro y seis semanas de baja

La apneísta Isabel Sánchez-Arán, tras una inmersión

Isabel Sánchez-Arán gana dos medallas de bronce en el Mundial de apnea

Xabi Alonso, en la rueda de prensa en Valdebebas

Xabi Alonso: "Todavía es pronto, el Atlético va a aspirar a todo"

Luis de la Fuente, en un entrenamiento de España
Mundial 2026

¿Cuándo da Luis de la Fuente la lista para los partidos ante Georgia y Bulgaria?

Kylian Mbappé y Julián Álvarez celebra un gol con Real Madrid y Atlético de Madrid
LaLiga EA Sports

Atlético de Madrid - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Jannik Sinner, en su partido ante Marin Cilic en Beijing
Tenis

Jannik Sinner: "Alcaraz merece el número 1, jugó más torneos y todos muy bien"

El tenista italiano cree que Carlos Alcaraz se merece terminar la temporada en lo más alto del ranking ATP.

Carlos Alcaraz, sobre la pista tras torcerse el tobillo ante Báez
ATP500 Tokio

Carlos Alcaraz se salta el entrenamiento de este viernes al persistir el dolor en el tobillo

El murciano debe jugar este sábado ante Zizou Bergs en los octavos del ATP500 de Tokio, pero hoy no ha entrenado al persistir el dolor en su tobillo izquierdo.

Sergio Busquets, en el Camp Nou en 2023

Sergio Busquets anuncia su retirada: "Ha llegado el momento de decir adiós"

Billy Vigar, en un partido con el filial del Arsenal en 2023

Muere Billy Vigar, excanterano del Arsenal, tras sufrir una "grave lesión cerebral" en un partido

Imagen de archivo de Carlos Soria

Carlos Soria logra coronar el Manaslu a sus 86 años y se convierte en leyenda del alpinismo

Publicidad