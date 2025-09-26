Joan García, entre cuatro y seis semanas de baja

Joan García, portero del FC Barcelona, estará entre cuatro y seis semanas de baja tras sufrir "una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda", según ha informado este viernes el club azulgrana. El guardameta pasará por el quirófano este sábado y se le realizará una artroscopia.

"El jugador Joan García sufre una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda. Mañana se someterá a una intervención para realizarle una artroscopia a cargo del Dr. Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, en función de su evolución", informa el Barcelona en sus redes sociales.

El portero catalán se lesionó en la última jugada del partido de LaLiga de este jueves ante el Oviedo y mañana se someterá a una artroscopia que correrá a cargo del doctor Joan Carles Monllau. Con el alemán Marc-André ter Stegen aún recuperándose de la lesión en la espalda de la que fue reintervenido en julio pasado, el polaco Wojciech Szczesny será quien defienda la portería del Barça en los próximos partidos.

Raphinha, k.o. tres semanas

No se acaban ahí las malas noticias para Hansi Flick ya que Raphinha también estará tres semanas de baja por "una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho.

"El jugador Raphinha tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de unas tres semanas", informaba el Barcelona este mismo viernes.

La buena noticia para el equipo de Hansi Flick es que el delantero Lamine Yamal y el defensa Alejandro Balde se han entrenado hoy con el grupo y este sábado podrían recibir el alta médica para entrar en el convocatoria del encuentro liguero del próximo domingo ante la Real Sociedad.

