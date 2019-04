Jesé: "Nunca he pensado en salir del Real Madrid, quiero triunfar aquí"

EL CANTERANO QUIERE SEGUIR DE BLANCO

El extremo del Real Madrid, Jesé Rodríguez, quiere seguir en el equipo que le ha formado: "Me encuentro bien, cada vez me estoy encontrando mejor", ha dicho. Ha asegurado que la falta de minutos nunca le ha hecho plantearse una posible salida: "No, nunca he pensado en salir. Siempre he querido estar aquí y triunfar. Creo que lo he demostrado y lo puedo seguir demostrando", ha aseverado.