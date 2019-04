Tebas, sobre De Gea: "El Madrid me llamó cuando sabía que estaba fuera de plazo"

EL PROBLEMA DE HORARIO FUE IRREMEDIABLE

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, ha confirmado que el Real Madrid llamó a la Liga, pero no para pedir un favor para facilitar el fichaje de David de Gea. "El Madrid me llamó esa noche y me dieron las explicaciones de lo que estaba pasando, pero ya sabían que estaba fuera de plazo. Sabían del problema con el TMS, no me sentí presionado por el Real Madrid", ha declarado.