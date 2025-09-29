Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Isi Palazón bromea con un aficionado del Sevilla y desata la respuesta de Cruzcampo

"Eso es que te la han puesto calentorra, cabesa", bromea la marca de cerveza con el futbolista murciano del Rayo Vallecano.

Isi Palaz&oacute;n en un partido con el Rayo Vallecano

Isi Palazón en un partido con el Rayo VallecanoGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Isi Palazón protagonizó uno de los momentos más divertidos de la jornada de LaLiga antes del duelo entre Rayo Vallecano y Sevilla, encuentro que acabó con victoria de los hispalenses por 0-1. La divertida ocurrencia del centrocampista franjirrojo se hizo viral y hasta la marca Cruzcampo entró en el intercambio.

"Isi, vente al Sevilla", le gritó un aficionado andaluz a la entrada del estadio en Vallecas. La respuesta del jugador murciano fue inmediata: "No me gusta la Cruzcampo". La broma, en referencia a la cerveza sevillana, corrió como la pólvora en redes sociales.

La propia marca no tardó en reaccionar con humor en sus perfiles oficiales: "Eso es que te la han puesto calentorra, cabesa. Cuando vengas a Sevilla te enseño a tirarla, Isi". El cruce de mensajes convirtió al futbolista del Rayo en protagonista de una de las anécdotas del fin de semana futbolístico.

Derrota en casa con gol en el minuto 87

Más allá de la broma, el Rayo Vallecano terminó cediendo en casa por la mínima. Un gol de Akor Adams en el minuto 87 dio el triunfo al Sevilla y deja al conjunto madrileño cerca de los puestos de descenso en la clasificación.

