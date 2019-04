Isco: "¿Una porra para la final? Voy a decir 2-0"

EL JUGADOR DEL REAL MADRID ESTUVO EN 'EL HORMIGUERO'

Isco Alarcón estuvo en 'El Hormiguero' hablando con Pablo Motos sobre la final de la Champions League. Se atrevió a dar un resultado para el partido y espera que se repita lo que pasó en Lisboa. "El Atlético de Madrid viene de eliminar al Bayern y al Barcelona, no podemos fiarnos por muchas Champions que tengamos", aseguró. Además, se mostró contento por su convocatoria con la selección española, aunque reconoce que no es muy de felicitar a otros compañeros. "No mando mensajes a los jugadores del Barcelona para felicitarles por su convocatoria", aseguró Isco.