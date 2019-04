Isco quiere quedarse en el Real Madrid

ZIDANE NO QUIERE QUE EL MALAGUEÑO SALGA DEL CLUB BLANCO

Según ha podido saber laSexta Deportes, Isco Alarcón quiere quedarse en el Real Madrid. Así, se lo ha transmitido el jugador a su círculo más cercano. El deseo de que el malagueño siga en Concha Espina es compartido por su entrenador, Zidane:" Es un jugador del Madrid y no se mueve". Además, Isco no entiende la causa por la que se ha quedado fuera de la Eurocopa y no le ha gustado que Del Bosque no le haya dado ninguna explicación.