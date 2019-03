Iker Casillas: "He cometido más de 300 cantadas en mi carrera"

EN SU CUENTA DE INSTAGRAM

El actual portero del Oporto, Iker Casillas, ha reconocido los fallos que ha tenido a lo largo de su carrera con esta frase en las redes sociales: "He cometido más de 300 "cantadas" en mi carrera. He perdido casi 200 partidos. He fallado una y otra vez en mi profesión pero nunca me he dado por vencido. Y es por eso, que he tenido éxito!!".