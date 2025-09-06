El homenaje de Cristiano y Joao Cancelo a Diogo Jota: ¡CR7 marcó en el 21', dorsal que llevaba Jota con Portugal!

Algo más de dos meses han pasado desde el fatídico 3 de julio de 2025, día en el que Diogo Jota y su hermano André Silva fallecieron en un accidente de tráfico en Cernadilla, Zamora.

Minuto de silencio en el Portugal post Diogo Jota

Más de 60 días después, la selección de Portugal volvió a disputar un partido oficial y, como no podía ser de otra manera, se guardó un emotivo minuto de silencio en el Vazgen Sargsyan de Ereván (Armenia) antes de que comenzara el encuentro.

Cancelo hace la celebración de Jota y CR7 mira al cielo

Pero ahí no se iba a quedar la cosa, y es que los jugadores portugueses, hoy más que nunca, tenían en mente al que hasta hace apenas unos meses era su excompañero, por eso tanto Joao Cancelo como Cristiano Ronaldo quisieron acordarse de Jota cuando marcaron el segundo y el tercer gol de la selección de Roberto Martínez. Cancelo tuvo el detalle de emular la mítica celebración de su amigo jugando al FIFA, y CR7 directamente se dirigió al cielo, un gesto que lógicamente iba dirigido a la memoria de Diogo ya que el de Madeira no acostumbra a celebrar así sus tantos.

La coincidencia en el gol de CR7

Es más, Cristiano anotó su primer gol de la tarde en el minuto 21, el dorsal que precisamente llevaba Diogo Jota cuando jugaba con la Selección. La familia portuguesa también publicó hace unos días un vídeo homenaje a su jugador en el que aparecen los mejores momentos de Jota en partidos, entrenamientos y momentos con sus compañeros.

Portugal apabulla a Armenia en su debut

Un sábado perfecto para Portugal, que en lo deportivo apabulló a Armenia en su primer partido de clasificación para el Mundial 2016. Los actuales campeones de la Nations League no dieron opción a los armenios pese a jugar de visitantes y sellaron su primera victoria en el Grupo F con un contundente 0-5 y sendos dobletes de Joao Félix y Cristiano Ronaldo, el otro lo anotó Cancelo.

Diogo Jota murió de camino a Santander

En lo referente al fallecimiento de Diogo Jota, poco después se descubrió que el jugador y su hermanos sufrieron el trágico accidente mientras viajaban en coche de Portugal a Santander para coger un ferry con dirección a Reino Unido. La razón era médica, ya que, el delantero de 28 años había pasado por el quirófano para una pequeña operación y le habían recomendado no volar en avión. Diogo Jota tenía que reincorporase el lunes 7 de julio a la disciplina del Liverpool para comenzar la pretemporada a las órdenes de Arne Slot. Dos días después de morir, el 5 de julio, se celebró el funeral de ambos en Gondomar, a las afueras de Oporto, donde acudieron numerosas personalidades del mundo del fútbol y del deporte.

Además, Jota se había casado el pasado 22 de junio con Rute Cardoso, su novia de toda la vida y madre de sus tres hijos. "Sí, para siempre", rezaba la última publicación del futbolista en la red social 'X', junto a varias fotos de la boda.

