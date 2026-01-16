Hallan asesinado a tiros en un bosque al exfutbolista Zivko Bakic

El exfutbolista serbio Zivko Bakic fue hallado asesinado cerca de Belgrado, según ha informado este viernes el diario Kurir. Bakic, que se encontraba bajo arresto domiciliario desde 2023 por una condena relacionada con el contrabando de cocaína de Sudamérica a Europa, tenía permitido salir a hacer deporte con vigilancia electrónica. Su cuerpo sin vida apareció en un bosque cercano a su residencia, con tres impactos de bala.

La Policía serbia ha abierto una investigación y ha desplegado un operativo para localizar a los responsables, al considerar que conocían los movimientos de la víctima. Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas, ya que Bakic era considerado jefe de una banda de delincuencia organizada conocida como el 'cartel balcánico'.

De promesa a líder criminal

Bakic tenía 43 años, fue un futbolista prometedor en su juventud y llegó a militar en clubes serbios como el Crvena Zvezda y el Zemun, aunque abandonó pronto el fútbol profesional. Posteriormente se instaló en Ibiza, donde se dedicó al alquiler de inmuebles y, según las investigaciones, también a actividades ilícitas.

Uno de sus colaboradores más cercanos, Sasa Momcilovic, también fue asesinado en agosto de 2024 cerca de Marbella, un antecedente que refuerza la línea de investigación vinculada al crimen organizado.

