EL EXJUGADOR COMPARTIÓ VESTUARIO CON MUCHOS BALONES DE ORO

Mientras que Rafa Benítez no se atrevió a decir si Cristiano Ronaldo es el mejor jugador que ha entrenado, Guti sí se mojó para decir quién fue el compañero con el que mejor estuvo. "Si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con Ronaldo Nazario", aseguró José María Gutiérrez.