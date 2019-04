Guardiola: "No se ganan seis Ligas o se juegan siete semifinales de Champions jugando siempre en campos perfectos"

PEP, MOLESTO AL SER PREGUNTADO POR EL TEMA DEL CÉSPED

El técnico del Bayern asegura, ante Susana Guasch, que jamás ha puesto "una excusa cuando he perdido" y que sus declaraciones tras el partido de ida no se entendieron. "Hay que revisar un poco lo que dije en rueda de prensa sobre el césped. Si la UEFA lo permite, el Atlético de Madrid juega en casa con el césped que quiere y fuera con la que le ponen. Nosotros nos adaptamos y dijimos eso. Dijimos que no fuimos lo suficientemente rápidos porque la hierba influye. No nos quejamos de que el Atlético de Madrid ponga la hierba. He ganado muchas Ligas, lo siento", indicó Guardiola.