Guardiola: "He pagado todos mis impuestos, no como muchos partidos políticos"

RESPONDE A FERNÁNDEZ DÍAZ

El entrenador del Bayern de Múnich, Pep Guardiola, afirma que cuando jugó con la selección española lo hizo "encantado de la vida" y negó que lo hiciera por cuestiones económicas, tal y como sugirió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. "Creo que está equivocado y cuando vea a Fernández Díaz le diré que no fui por una cuestión económica. He pagado desde el primer día al último mis impuestos, cosa que muchos partidos políticos no puede decir lo mismo", aseguró Pep.