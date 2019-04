Gerrard sobre Benítez: "El día que conoció a mi madre le preguntó si me gustaba el dinero"

LA ESPECTACULAR RAJADA EN SU LIBRO 'MY STORY'

Steven Gerrard ha presentado un libro que, bajo el título de 'Steven Gerrard, My Story". En este mismo libro el jugador critica a su ex entrenador Rafa Benítez. "Puedo llamar por teléfono a cualquier de mis ex entrenadores, menos a Rafa. Yo nunca le gusté como persona y no estoy seguro del por qué", indicó. "Él le preguntó a mi madre: '¿Le gusta a Steven el dinero?'. Esas fueron sus primeras palabras y no un 'hola, encantado'", confesó el jugador.