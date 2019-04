TAMPOCO SE LANZÓ CON EL ESPAÑOL

Ni la Undécima Champions del Real Madrid cambiará el look de Gareth Bale. Susana Guasch le preguntó si se cortaría la coleta si se gana la Undécima, a lo que el galés respondió con un "no" rotundo. La entrevista también dejó otro momento divertido cuando Bale no se atrevió a hablar español con Guasch.