Gareth Bale: "No me cortaré la coleta aunque gane la Undécima"

CONFESIONES A SUSANA GUASCH

Ni una nueva Champions con el Real Madrid puede con el look de Gareth Bale. Ante la pregunta de Susana Guasch de "si ganáis la Undécima, te cortas la coleta", el galés respondió con un "no" rotundo. La entrevista también dejó otro momento cómico cuando Bale no se atrevió a hablar español con Guasch. Por último, Bale reiteró que se lleva bien con Cristiano.