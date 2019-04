Gabi: "No me quiero mover del Atlético, siempre que el club quiera y yo pueda jugar"

EL CAPITÁN HABLA SOBRE LA ACTUALIDAD ROJIBLANCA

El lema de Gabi es claro: el dolor es temporal, la gloria dura para siempre. El capitán del Atlético opina que todo lo que ha conseguido el equipo es fruto del trabajo. "Cuando pase el tiempo, dirán que peleamos con grandes equipos", mantiene Gabi, que también elogia a la afición y vuelve a dejar claro que, mientras pueda jugar, quiere estar en el Atleti: "Siempre lo he tenido claro. No me quiero mover de aquí y, siempre que el club quiera y yo pueda jugar, me quedaré aquí".