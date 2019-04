Fran Rico: "Si las primas son para ganar a nadie le parecería mal"

CONFIESA QUE LE ESCRIBEN MUCHOS MADRIDISTAS

Fran Rico, jugador del Granada y excanterano del Real Madrid, ha declarado que legalizaría las primas. "Si son para ganar, a nadie le parecería mal". No obstante, ha recalcado que ahora son ilegales y que no aceptarían maletines. Por otra parte, ha dicho que no necesita motivación extra contra el Barça y también ha comentado que muchos madridistas le animan en redes sociales para este partido.