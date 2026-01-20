Flick y la marcha de Ter Stegen: "Nos ha dicho que se iba al Girona"

Hansi Flick ha confirmado este martes la salida de Marc-André ter Stegen rumbo al Girona en forma de cesión hasta final de temporada, una operación que todavía no ha sido anunciada oficialmente por ninguno de los dos clubes, pero que quedó ratificada públicamente en la rueda de prensa del técnico alemán.

El entrenador del FC Barcelona dio por cerrada la operación tras una intervención previa de Alejandro Balde, que había avanzado la noticia ante los medios. "¿Balde lo ha confirmado? Pues ya está confirmado", bromeó Flick al inicio de su respuesta, antes de explicar el contexto de la decisión.

"Esta mañana Marc nos ha dicho que se iba al Girona. Es un fantástico portero, hemos decidido un futuro diferente y creo que es la decisión correcta. Le deseo lo mejor, es una persona brillante", afirmó el técnico alemán en la previa del duelo de Champions League en Praga ante el Slavia.

"Es mi capitán"

Minutos antes, el propio Balde había revelado que el guardameta alemán se había despedido del vestuario: "Esta mañana ha hablado con todo el equipo. Es un referente, siempre he crecido viéndolo, es mi capitán", señaló el lateral, que valoró positivamente la cesión. "Le irá bien para coger confianza", añadió.

Ter Stegen, de 33 años, llegó al FC Barcelona en julio de 2014 y se convirtió con el paso de las temporadas en uno de los pilares del equipo y en capitán del vestuario. En sus primeros cursos tuvo que alternar la titularidad con Claudio Bravo, antes de asentarse como portero indiscutible. Solo las graves lesiones de rodilla le apartaron del once en distintos momentos, primero con la entrada de Wojciech Szczesny y, más recientemente, con la irrupción de Joan García.

Durante su etapa como azulgrana, el internacional alemán ha levantado todos los títulos posibles, con un palmarés que incluye una Liga de Campeones y seis campeonatos de Liga, además de Copas y Supercopas.

¿Dro al PSG?

En la misma comparecencia, Flick y Balde también se refirieron a la posible salida de Dro Fernández, una decisión tomada por voluntad del propio jugador. Ambos coincidieron en mostrar respeto por su elección personal y profesional. "Cada jugador tiene su carrera y piensa diferente, hay que respetar las decisiones", apuntó Balde. "Es un gran chico, me llevaba muy bien con él y le deseo lo mejor. Estoy seguro de que le irá muy bien", añadió.

Flick evitó entrar en valoraciones deportivas y se limitó a subrayar el respeto del club por el camino elegido. "Hemos decidido un camino diferente y hay que respetarlo", concluyó el entrenador del Barça.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.