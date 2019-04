Fernando Torres: "No hay que conformarse con lo que hemos conseguido"

SUEÑA CON EL DOBLETE

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, se mostró cauto a la hora de valorar la temporada del Atlético de Madrid tras quedar empatados con el Barcelona en Liga y lograr pasar a las semifinales de la Champions League."Ahora mismo sólo miramos al próximo partido en Bilbao, no miramos mas allá porque creo que el lema de 'partido a partido' hay que saber bien lo que significa, tenemos que dar los pasos uno a uno y no saltarnos ninguno porque si no puede no llegar" expresó Torres.