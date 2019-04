Fernando Torres: "Es momento de unidad, no hay nadie por encima del Atlético"

HABLÓ SOBRE EL 'NO' DEL CHOLO A RENOVARLE EN INVIERNO

"Es momento de unidad, no hay nadie por encima del Atleti", ha dicho Fernando Torres sobre su renovación o no con el conjunto madrileño. El delantero se ha mostrado muy optimista, aunque eso no quita que se vea a un Torres dolido con la decisión de Simeone de no rescatarle en el mercado de invierno.