¿Qué opina la afición española sobre las declaraciones de Pedro Rodríguez?

EL JUGADOR DEL CHELSEA BUSCA SUMAR MINUTOS

El jugador de la Selección de España, Pedro Rodríguez, manifestó: "si no veo continuidad no merece la pena seguir viniendo aquí para hacer grupo", y con ello creó incertidumbre de lo que pasa a la interna de la Roja pese a que fue defendido por Del Bosque y Piqué. Sin embargo, estas declaraciones no fueron del agrado de todos los aficionados quienes dieron su punto de vista al respecto.