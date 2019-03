Iniesta: "No me quita el sueño no ganar el Balón de Oro"

ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA ATRESMEDIA

Ante las voces que piden que Andrés Iniesta sea el próximo Balón de Oro, el astro manchego se muestra cauto: "No me quitar el sueño no ganar un premio individual". Por contra, Iniesta se queda con Copas tan importantes como el Mundial de 2010. En cuanto a la presente Eurocopa, confía en la Selección: "Si estamos a buen nivel, no hay que temer a nadie".